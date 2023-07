Sanità: ministero, pronto tavolo tecnico su regolamento assistenza ospedaliera e territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un ampio confronto, è stato firmato il decreto integrativo del Tavolo Tecnico per lo studio delle criticità emergenti dall'attuazione del Regolamento dell'assistenza ospedaliera (DM70) e dall'attuazione del Regolamento dell'assistenza territoriale (DM77). E' quanto si legge in una nota del ministero della Salute. Partecipano al tavolo i rappresentanti del ministero della Salute e un'estesa rappresentanza delle società scientifiche, federazioni, associazioni e sindacati nonché del mondo accademico, così da assicurare un articolato confronto. Saranno costituiti sottogruppi di lavoro per specifiche tematiche tecniche correlate ai due decreti e si prevede la possibilità inoltre di svolgere audizioni con ulteriori esperti e soggetti terzi. (Com)