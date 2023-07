Tunisia: in corso operazioni per spegnere due incendi vicino a confine con Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le operazioni delle unità della Protezione civile della Tunisia, con il sostegno di agenti della Guardia forestale e volontari, per spegnere due incendi scoppiati ieri nelle foreste di Meloulla nel distretto di Tabarka, nel governatorato nord-occidentale di Jendouba, vicino al valico frontiera con l'Algeria. Lo ha dichiarato il governatore di Jendouba, Samir Kouka all'agenzia di stampa "Tap", precisando che gli incendi si stavano propagando in direzione dell’Algeria. Secondo il governatore, inoltre, le unità della Protezione civile sono sostenute da un velivolo militare antincendio e da alcune unità della Protezione civile dei governatorati di Beja, El Kef, Siliana e Biserta. Intanto, il Comitato regionale per la risposta ai disastri di Jendouba ha evacuato una famiglia in un centro di assistenza privato. Il governatore ha aggiunto che l'intervento del velivolo antincendio, in corso da questa mattina, dovrebbe rafforzare le capacità delle unità della Protezione civile, in difficoltà a causa della difficile topografia della regione. (Tut)