Imprese: Confindustria, digitalizzazione a un buon livello (2)

- Dall’analisi sulla strategia aziendale emergono alcune criticità che evidenziano come sia necessario implementare la cultura aziendale e le competenze per la transizione: poco meno di un terzo delle imprese considera Industria 4.0 parte delle proprie strategie aziendali; solo 4 imprese su 10 riconoscono, sviluppano e premiano le competenze di Industria 4.0; per 7 imprese su 10 Industria 4.0 non coinvolge gli attori della catena di fornitura interna ed esterna, poco meno del 50 per cento delle imprese mappate ritiene matura la propria cultura aziendale su Industria 4.0; più di 6 imprese su 10 hanno sviluppato uno smart product; le strategie di Industry 4.0 sono definite da più della metà delle imprese dalla proprietà e per il 30 per cento dalla direzione generale. Con riferimento ai vincoli che limitano l’avvio di processi di trasformazione digitale, le imprese segnalano: mancanza di competenze (43 per cento), costo degli investimenti (42 per cento), cultura aziendale (29 per cento), conoscenza del mercato (24 per cento), scarsa propensione della filiera a integrarsi (18 per cento), individuazione partner esterni (18 per cento), conoscenza incentivi (13 per cento), rischio insuccesso (9 per cento), scarsa maturità del mercato (8 per cento), sicurezza (7 per cento), aspetti legali (3 per cento). “Le imprese sono nel pieno della cosiddetta twin transition, green e digitale, che sono anche i due grandi driver che guidano gli investimenti e la competitività dell’Italia e dell’Europa e sono tra loro strettamente connesse – ha affermato Agostino Santoni, vicepresidente di Confindustria per il Digitale. Per questo è essenziale accelerare sulla digitalizzazione e soprattutto puntare con decisione allo sviluppo di un’Economia dei Dati, che valorizzi l’enorme mole di informazioni raccolte da imprese e pubbliche amministrazioni attraverso l’Internet delle Cose, l’Intelligenza Artificiale e il Cloud. È l’evoluzione naturale del 4.0, ma va sostenuta con la creazione di adeguate competenze sia attraverso percorsi scolastici e universitari, sia con l’upskilling e il reskilling delle risorse umane già impiegate”. (segue) (Rin)