Cultura: tutto esaurito per i tre concerti dell'Opera di Roma a Villa Torlonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno fatto registrare il tutto esaurito i concerti del Teatro dell'Opera di Roma all'interno della rassegna Luglio sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia. L'intento dell'iniziativa era di portare la grande musica fuori dalle sedi deputate e gratuitamente per spettatori, cittadini e turisti. Il Teatro dell'Opera di Roma ha aderito al progetto del Teatro di Roma - che dal 27 giugno al 20 luglio ha trasformato il Campo dei Tornei in un teatro all'aperto - proponendo tre concerti che hanno visto una piena ed entusiasta partecipazione del pubblico, raggiungendo il numero massimo di prenotazioni ogni sera. (segue) (Com)