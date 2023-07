Cultura: tutto esaurito per i tre concerti dell'Opera di Roma a Villa Torlonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rassegna Luglio sotto un sipario di stelle è una produzione del Teatro di Roma con il sostegno del Municipio II e la collaborazione del Teatro dell'Opera di Roma, che per l'occasione ha organizzato un inedito trittico di concerti: Coro preparatorio e Schola Cantorum diretti da Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli (6 luglio), Voci femminili del Coro del Teatro dell'Opera dirette da Ciro Visco (13 luglio) e, l'ultimo, in programma giovedì 20 luglio ma già sold out, con un recital per voci e pianoforte su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart a cura degli artisti di "Fabbrica", lo Young Artist Program dell'Opera di Roma. (segue) (Com)