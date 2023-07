Cultura: tutto esaurito per i tre concerti dell'Opera di Roma a Villa Torlonia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinergia progettuale del Teatro di Roma con l'Opera di Roma si è rilevata un'inedita esperienza di intesa e collaborazione tra due istituzioni culturali che insieme si sono immerse nella città per portare l'arte musicale a tutti, rendendo accessibili le voci della lirica e del nostro migliore patrimonio culturale - aggiunge Giovanna Marinelli, Commissario Straordinario della Fondazione Teatro di Roma - Insieme abbiamo acceso l'estate all'aperto nel parco di Villa Torlonia, in ascolto del quartiere, rendendo concreto lo spirito del teatro e della musica, grazie anche al prezioso contributo delle proposte artistiche del Municipio II. Il teatro e la musica parlano a tutti e sono di tutti, per questo auspichiamo di continuare con altri progetti a rendere grande lo spettacolo dell'arte". Oltre agli impegni di Luglio sotto un sipario di stelle, il Teatro dell'Opera di Roma prosegue la sua Stagione Estiva 2023 al Caracalla Festival. (Com)