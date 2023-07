India: rivolte Gujarat 2002, Corte suprema concede libertà su cauzione ad attivista Setalvad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 febbraio 2002 l’incendio doloso, vicino alla stazione di Godhra, di un treno che trasportava pellegrini indù, 59 dei quali morirono, scatenò tre giorni di rivolte, seguiti da mesi di violenze contro i musulmani. Stando ai dati ufficiali morirono 1.044 persone, di cui 790 musulmani e 254 indù. Per il rogo 31 persone sono state condannate all’ergastolo. Altri processi sono stati celebrati relativamente a singole azioni di rappresaglia. Ad esempio, per il massacro della Gulbarg Society, quartiere di Ahmedabad, del 28 febbraio 2002 in cui morirono 69 persone, sono state condannate 24 persone, di cui undici all’ergastolo, una a dieci anni di reclusione e le restanti dodici a sette anni. Per il massacro del villaggio di Sardarpura, anch’esso del 28 febbraio, in cui 33 membri della minoranza musulmana furono bruciati vivi, sono stati condannati all’ergastolo 17 imputati. Per l’uccisione di 17 musulmani, tra cui due bambini, nel villaggio di Delol, sempre il 28 febbraio, sono stati assolti tutti i 19 imputati. (segue) (Inn)