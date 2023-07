India: rivolte Gujarat 2002, Corte suprema concede libertà su cauzione ad attivista Setalvad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, il ruolo del governo statale – all’epoca guidato da Modi, che dichiarò l’attacco al treno un atto di terrorismo – nel dicembre del 2019 è stato presentato il rapporto della Commissione Nanavati-Mehta, nominata dall’esecutivo del Gujarat, che ha concluso che le rivolte furono spontanee e che “non c’è alcuna prova che dimostri che quegli attacchi siano stati ispirati o istigati o placati da ministri dello Stato”, pur esprimendo dubbi sull’operato di due funzionari di polizia in pensione (R. B. Sreekumar e Rahul Sharma) e su uno sospeso (Sanjeev Bhatt). Il documento, di migliaia di pagine, si basa su oltre 44 mila dichiarazioni giurate di testimoni e funzionari pubblici ed è frutto del lavoro, concluso nel 2014, della commissione d’inchiesta comprendente Girish Thakorlal Nanavati, giudice in pensione della Corte suprema, e Akshay Mehta, giudice in pensione dell’Alta corte del Gujarat. (segue) (Inn)