Lavoro: Filt Cgil, incontro odierno su rider in Campidoglio è un grande risultato

- Si è tenuto oggi il primo incontro del tavolo permanente per la costruzione di un Protocollo di Intesa sulla sicurezza del lavoro, come richiesto dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio, insieme alle altre due federazioni di categoria, durante l'assemblea pubblica, in Campidoglio, il 22 marzo di quest'anno, alla presenza di numerose lavoratrici e lavoratori rider e degli assessori al Lavoro-Formazione e alla mobilità Pratelli e Patanè. La riunione di oggi, alla presenza dei due assessori e anche della presidente della Commissione Cultura e lavoro, Erica Battaglia, Assodelivery, Glovo e Deliveroo, rappresenta un grande risultato, frutto di un lavoro congiunto, che dovrebbe portare alla definizione pattizia di regole virtuose, che riguardino la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di Dlgs 81/2008, dispositivi di sicurezza personale, corresponsabilità sulla manutenzione degli strumenti di lavoro ( biciclette, ciclomotori e così via), formazione, ma anche sicurezza della strada, come luogo di lavoro altamente complesso, soprattutto in una città unica come Roma. (segue) (Com)