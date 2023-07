Lavoro: Filt Cgil, incontro odierno su rider in Campidoglio è un grande risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti alla riunione, Assodelivery, Glovo e Deliveroo, hanno confermato l'interesse e la disponibilità a trattare la tematiche in modo congiunto con gli assessorati e le organizzazioni sindacali. Il prossimo incontro sarà in autunno. Nel frattempo le parti si sono date dei compiti specifici per lavorare alla costruzione rapida del Protocollo, fatto non di semplice carta, ma di idee innovative e best pratices concrete per rimuovere o allontanare i rischi di infortunio, anche grave, per questa nuova professionalità di lavoro, altamente esposta e isolata, in assenza di un grande sforzo di rappresentanza collettiva. L'intesa serve per dare una risposta reale alle istanze dei rider e affiancato al progetto Sos Rider trova loro un luogo di attenzione e di risoluzione delle loro sostanziali difficoltà lavorative, ricostruendone dignità e sicurezza". Così, in una nota, la Filt Cgil di Roma e del Lazio (Com)