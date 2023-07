Siria: droni colpiscono l’aeroporto della base russa di Hmeimim, nel nord-ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato un attacco effettuato con droni la causa delle esplosioni avvertite questa mattina nelle campagne della città di Jableh, nel governatorato di Latakia, lungo la costa occidentale della Siria, in una zona controllata dalle Forze armate di Damasco vicino all'aeroporto di Hmeimim, regione in cui si trova la più grande base militare russa del Paese. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio, secondo cui, durante i tentativi russi di rispondere all'attacco, sono cadute schegge e frammenti di proiettili di razzi nelle zone circostanti, abitate da civili, che hanno causato feriti e incendi. Colonne di fumo sono state avvistate dalle zone residenziali vicine all'area delle esplosioni, e le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere gli incendi che ne sono seguiti. Come ha osservato Sohr, si tratta del primo attacco di questo genere nel 2023. (Res)