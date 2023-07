Municipio Roma VI: Compagnone (Pd), risoluzione per viabilità intersezione Prenestina-Romolo Vasselli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le criticità sul territorio del Municipio Roma VI "come noto sono molteplici, per risolvere gli annosi problemi vanno seguiti in tutto il loro percorso amministrativo ed in tutte l'articolazioni burocratiche, altrimenti si rischia di non produrre il risultato voluto". Così in una nota il capogruppo del Pd in Municipio Roma VI Fabrizio Compagnone. "Ricordiamo l'intersezione di Via Prenestina con Via Romolo Vasselli - aggiunge - che per anni tante famiglie del quartiere di Colle Monfortani non hanno avuto una viabilità sufficiente per entrare ed uscire dalle proprie abitazioni. Per molteplici motivi non si è mai risolto il problema. Ancora una volta si cerca di sensibilizzare la problematica grazie al lavoro che facciamo in sinergia con il Presidente della commissione Mobilità Giovanni Zannola di Roma Capitale e del consigliere capitolino Mariano Angelucci sempre attento a questo tipo di problematiche, con la speranza di sbloccare definitivamente la viabilità in quell' intersezione. Domani ci sarà commissione mobilità e urbanistica su questo tempo e ringraziamo L' amministrazione. Naturalmente saremo presenti. Continua il duro lavoro attento e di risoluzione dei problemi di questioni del territorio. Rimaniamo a disposizione come sempre per sostenere un'attività amministrativa che sia volta al bene ultimo il miglioramento della vita dei cittadini", conclude. (Com)