Ucraina: Lula, il mondo inizia a stancarsi della guerra

- Il mondo inizia a stancarsi della guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, tenuta al termine della trasferta in Europa in occasione del vertice tra Ue e Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac). "Non credo che sul conflitto in Ucraina sia stato dedicato molto tempo. Ne abbiamo parlato il tempo necessario", ha detto, aggiungendo che "c'è molta stanchezza, il mondo comincia a stancarsi. Verrà un momento in cui bisognerà parlare di pace". Complessivamente nella valutazione del capo dello stato brasiliano, "l'incontro è stato straordinario". "L'incontro più maturo a cui ho partecipato tra Mercosur e Unione Europea, tra America Latina e Unione Europea". (segue) (Brb)