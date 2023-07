Ucraina: Lula, il mondo inizia a stancarsi della guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lula, invece, i leader al vertice non hanno passato due giorni a discutere sull'Ucraina. “Sappiamo tutti cosa pensa l'Europa, sappiamo tutti cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia. Sappiamo tutti cosa pensa l'America Latina. Non devo essere d'accordo con Boric. È la sua visione", ha Lula. “Forse, la mancanza di abitudine a partecipare a questi incontri fa sì che un giovane abbia fretta. Ma è così che accadono le cose. L'incontro è stato, dal mio punto di vista, straordinario. Dal mio punto di vista, è stato l'incontro più maturo a cui ho partecipato tra Mercosur e Unione Europea, tra America Latina e Unione Europea", ha assicurato, aggiungendo che "è stata raggiunta una dichiarazione estremamente ragionevole, di interesse per l'intera mondo”. (segue) (Brb)