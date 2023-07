Formazione: positivi risultati intesa Farmindustria, Fondazione Its Ntv, Città metropolitana Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione del Campus Pharma Academy, un nuovo polo della Formazione realizzato con i fondi per il Pnrr, per programmi di alta tecnologia e aperti ad esperienze internazionali, "è stata l'occasione per testimoniare gli ottimi risultati raggiunti dalla collaborazione tra Farmindustria, Its Ntv, Città metropolitana Roma, Aziende di settore e Regione Lazio". Lo dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato alla Formazione professionale Città metropolitana Roma. "La collaborazione tra Istituzioni è fondamentale per rilanciare il sistema dei Centri di Formazione Professionale, che rappresentano il presidio più qualificante e l'occasione per tutte le ragazze ed i ragazzi che li frequentano per poter avere sbocchi professionali nel mondo del lavoro in tempi brevi e per le aziende, che ci supportano in questo lavoro, di trovare un personale giovane, preparato e qualificato. Come Socio fondatore di questo Its , Città Metropolitana intende aumentare l'impegno nel settore formativo, in particolare con quello farmaceutico, incentivando e realizzando incontri con importanti realtà nazionali ed internazionali, che possono aiutare a capire quali sono le reali esigenze del mondo del lavoro, organizzando dei corsi di formazione ad hoc per i nostri ragazzi. Seguendo le linee guida del sindaco Roberto , abbiamo rinnovato la politica della formazione, che vogliamo ancor di più potenziare, anche e soprattutto, per combattere la dispersione scolastica", conclude.(Com)