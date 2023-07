Roma: Tar Lazio rigetta ricorsi su termovalorizzatore, a inizio agosto la gara per l'impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato i sei ricorsi presentati da comitati di cittadini, associazioni, sindaci dei Comuni a sud di Roma che confinano con l'area di Santa Palomba individuata per la costruzione del termovalorizzatore. Secondo i giudici i motivi addotti a sostegno della richiesta di sospendere gli atti propedeutici, avviati dal Campidoglio, per la realizzazione dell'impianto sono "destituiti di fondamento". A inizio agosto è attesa la pubblicazione della gara per la costruzione dell'impianto e il rigetto dei ricorsi consente al Campidoglio di andare avanti senza rallentamenti. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per questo, ha espresso soddisfazione: "È una decisione importante che salutiamo con grande favore. Eravamo fiduciosi della forza degli argomenti, della solidità della procedura amministrativa, che è partita e che quindi andrà avanti. Questo ci consente di andare avanti rispettando la tabella di marcia, la gara e poi l'apertura dei cantieri". (segue) (Rer)