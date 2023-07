Roma: Tar Lazio rigetta ricorsi su termovalorizzatore, a inizio agosto la gara per l'impianto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece il piano rifiuti di Roma i giudici del Tar affermano: "Il piano impugnato offre un’approfondita comparazione con lo scenario impiantistico attuale" e secondo il Tar consente di individuare "il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata pari al 65 per cento" e "un drastico abbattimento delle tonnellate di Co2 emessa per tonnellata trattata. Del pari, quanto alla localizzazione degli impianti previsti - proseguono i giudici - il piano dedica ampio spazio e giustificazione". Ancora "va considerato, ciò che appare decisivo, che almeno una parte degli impianti compresi nel Piano commissariale di gestione dei rifiuti sono interessati dall’utilizzo di fondi del Pnrr" e va rilevato che non è stato dimostrato dai ricorrenti "che la previsione del Piano commissariale incida sull’assetto complessivo del sistema nel senso di sovvertirne la coerenza con la normativa eurounitaria", poiché "il documento ivi richiamato 'Zero Waste Europe Debunking efficient recovery January 2023' non rappresenta affatto posizioni ufficiali della Commissione Ue, essendo stato elaborato da una organizzazione non governativa, il network Zero Waste Europe". (Rer)