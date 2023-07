Mobilità: Ferrante su taxi, da ministero disponibilità al confronto per trovare tempestive ed efficaci soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il ministro Matteo Salvini, abbiamo ricevuto oltre trenta sigle rappresentative del settore taxi. E' stata l'occasione per ascoltare le istanze della categoria ma anche per avviare le necessarie interlocuzioni finalizzate a risolvere le tante criticità e disagi che attanagliano ogni giorno utenti, lavoratori e turisti, compromettendo il loro fondamentale diritto alla mobilità". E' quanto scrive sui social il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, a margine dell'incontro di oggi al MIT con le categorie di tassisti. "Il ministro ha manifestato piena disponibilità al confronto, anche con il necessario coinvolgimento degli enti locali, per la ricerca di tempestive, strutturali ed efficaci soluzioni", aggiunge. (Rin)