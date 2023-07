Lazio: Battisti (Pd), interrogazione a Rocca per ritardi graduatoria comune su eventi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho depositato "una interrogazione a risposta immediata in consiglio regionale, rivolta al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Giunta, per conoscere le tempistiche relative alla pubblicazione della graduatoria finale dell'avviso 'Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari' pubblicato il 2 maggio". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Piani di zona. "Dopo la proroga dei termini di presentazione delle istanze, al fine di consentire ai Comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali di poter presentare domanda, gli amministratori locali non hanno ancora notizie in merito. È necessaria una puntuale comunicazione della tempistica di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari". Così in una nota Sara Battisti, consigliere della regione Lazio del Pd e presidente della commissione regionale Piani di zona. (segue) (Com)