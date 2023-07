Lazio: Battisti (Pd), interrogazione a Rocca per ritardi graduatoria comune su eventi estivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento "di tali risorse, infatti - dice ancora Battisti -, rappresenta per Comuni e Pro Loco, destinatari dell'Avviso, uno strumento di sostegno di fondamentale importanza per la promozione del turismo locale e, in particolare, delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari; in tal senso assume particolare rilevanza la possibilità di programmare tali iniziative. Questi ritardi - conclude - non permettono una puntuale organizzazione a Comuni ed enti di promozione turistica di eventi capaci di attrarre turismo e di permettere, specie alle realtà più piccole, di presentare un'offerta in linea con le bellezze dei nostri territori. Dietro le manifestazioni storiche c'è un ritorno economico anche per i commercianti locali, questa amministrazione regionale sembra non comprendere l'importanza di tali iniziative". (Com)