Speciale difesa: Libano, Unifil, nel settore ovest corso di italiano per la municipalità di Qana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lezione di italiano per promuovere i valori della cultura nazionale e favorire l'interazione con la comunità locale. È l'iniziativa del Comando della Joint Task Force Lebanon (Jtf-L) del settore ovest di Unifil che ha organizzato un ciclo di lezioni di italiano presso la municipalità di Qana. Lo riferisce un comunicato stampa del contingente italiano. L'attività, richiesta espressamente dalla comunità locale, quale dimostrazione dell'attaccamento e dell'affetto che nutre verso il popolo e la cultura italiana, prevede lezioni di base per facilitare l'interazione attraverso le principali espressioni di uso comune. Il comandante della Jtf-L settore ovest di Unifil, generale di brigata Roberto Vergori, ha evidenziato che l'iniziativa si inquadra nell'ambito dello sforzo costante di Unifil di essere vicini alle esigenze della popolazione, oltre che assicurare giornalmente un contributo al mantenimento della stabilità e della sicurezza, nell'integrale aderenza al mandato della risoluzione 1701. "Siamo portatori di valori - ha sottolineato il generale di brigata Vergori - e servire sotto la bandiera dell'Onu ​significa anche proteggerli con l'esempio, la cura e l'attenzione verso la popolazione". Le attività svolte in Teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), che è l'alto comando della Difesa, deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse. (Com)