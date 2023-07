Roma: De Gregorio (Azione), ci ascolti il nuovo direttore ufficio animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina "a meno di ventiquattro ore dalla nostra denuncia, la direttrice dell'area agricoltura e benessere degli animali di Roma Capitale si è sbrigata a dichiarare davanti alle telecamere di un tg nazionale di aver visto somministrare cibo medicale agli animali presenti nei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi. Seppur fresca di nomina, trovi il coraggio di andare oltre un'inutile passerella e chieda piuttosto le fatture relative all'acquisto del cibo di tutti gli ultimi anni e la copertura dei turni di lavoro". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Azione in Campidoglio, Flavia De Gregorio. "È evidente che se, dopo aver raccolto il grido di allarme della associazioni, ho ritenuto di presentare un'interrogazione urgente al sindaco un motivo ci deve essere - aggiunge -. Come se non bastasse, anche altre forze politiche di opposizione hanno sentito il bisogno di chiedere maggiori controlli nei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, proprio a cominciare dall'alimentazione. La invito, dunque, ad ascoltare con maggiore attenzione, oltre che chi segue da tempo la questione, anche chi svolge la propria attività all'interno di quelle strutture, a cominciare da veterinari, operatori o semplici volontari. È dal 2017 che le associazioni ricevono foto con segnalazioni, testimonianze sulla mancanza di personale e richieste di aiuto per portare nei canili pappe mediche. Noi non crediamo che oggi le cose siano cambiate. Per questo, se crede, la prossima volta in canile ci andiamo a sorpresa e l'accompagniamo noi".(Com)