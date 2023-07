Casa: Rocca, presto conferenza stampa su investimenti edilizia popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Comune di Roma, Ater e gli altri enti, la Regione Lazio sta "lavorando per dare nuovi alloggi. A breve faremo una conferenza stampa sugli investimenti in edilizia popolare, perché l'edilizia residenziale pubblica è al centro della mia attenzione, così come tutte le fragilità sociale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta del Consiglio regionale. "Noi faremo il possibile ogni anno per mettere risorse in conto capitale per l'edilizia residenziale pubblica, recuperando anche a servizio, di chi è in condizione di bisogno, tutti gli immobili di proprietà pubblica occupati abusivamente", ha concluso Rocca.(Rer)