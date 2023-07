Romania: volume lavori edilizi a +11,3 per cento nei primi cinque mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei lavori edilizi è aumentato nei primi cinque mesi del 2023 dell'11,3 per cento, rispetto all'analogo periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica in un comunicato stampa. Sugli elementi strutturali, gli incrementi si sono verificati nei lavori di riparazione (+32,5 per cento), nei lavori per nuove costruzioni (+11,3 per cento) e nei lavori di manutenzione (+4 per cento). Gli edifici non residenziali e gli edifici residenziali sono diminuiti rispettivamente del 2,8 e del 2 per cento. A maggio, rispetto al mese di aprile, il volume dei lavori edilizi è incrementato del 19,9 per cento, mentre rispetto allo stesso mese dello scorso anno è aumentato complessivamente del 10,7 per cento.(Rob)