Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse"

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha concluso un viaggio di tre giorni nel Golfo Persico incentrato sulla "diplomazia delle risorse", il primo in quella regione da parte di un capo del governo giapponese da più di tre anni a questa parte. Il viaggio si inserisce in un fitto calendario diplomatico che proseguirà nel corso dell'anno, e che dopo la recente visita in Europa, in occasione dell'annuale vertice Nato e del vertice bilaterale Giappone-Ue, porterà prossimamente Kishida anche in diversi Paesi del Sud-est asiatico. A partire da domenica scorsa, il primo ministro giapponese ha visitato Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti prima di fare tappa in Qatar. La sicurezza energetica è stata il filo conduttore degli incontri tra Kishida e i leader dei tre Paesi: il Giappone, terza economia mondiale notoriamente povera di risorse e materie prime, è dipendente per il 90 per cento del suo fabbisogno energetico dalle forniture di petrolio greggio e gas naturale liquefatto (Gnl) dei grandi esportatori mediorientali. Già in passato – ad esempio in occasione della crisi petrolifera del 1973 – Tokyo ha dimostrato di poter fare di tale legame di dipendenza economica un prezioso strumento di interlocuzione diplomatica coi Paesi del Golfo. (segue) (Git)