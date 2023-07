Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La natura strategica delle relazioni coi grandi esportatori di energia mediorientali non consente al Giappone di ignorare il ridimensionamento dell'influenza statunitense nella regione, che coincide con una presenza crescente della Cina. Lo scorso marzo Pechino ha mediato un accordo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran. Il mese scorso, invece, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il leader dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, cui ha assicurato che Pechino è pronta a giocare un "ruolo positivo" per la soluzione della questione israelo-palestinese, proprio mentre la controversa riforma della giustizia promossa dal governo di Benjamin Netanyahu complica le relazioni tra Israele e Stati Uniti. Non sorprende, dunque, che durante il viaggio appena concluso Kishida abbia posto l'accento anche sulla tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, segnalando l'assunzione di un ruolo di supplenza dell'alleato statunitense. Già prima di partire alla volta di Riad, il primo ministro giapponese aveva dichiarato che "oltre a perseguire la diplomazia delle risorse, il Giappone intende dare un maggior contributo alla regione nel contesto di una situazione internazionale sempre più complessa". (segue) (Git)