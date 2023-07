Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decenni di esercizio del "soft power" legato al pacifismo costituzionale hanno abituato Tokyo a mettere l'economia al centro delle relazioni bilaterali, ponendo in secondo piano le differenze valoriali: un approccio cui Tokyo continua ad attenersi con disinvoltura, quando l'interlocutore non è ritenuto una minaccia sistemica, come nel caso di Cina o Russia. La prima tappa del tour di Kishida nel Golfo è stata anche la più importante sul piano degli accordi: il premier giapponese, accompagnato da una delegazione di 40 dirigenti imprenditoriali, ha incontrato a Gedda il principe della Corona dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, assistendo alla firma di 26 memorandum d'intesa e promettendo l'assistenza tecnologica di Tokyo agli obiettivi di decarbonizzazione e diversificazione economica di Riad. I due leader hanno concordato anche il lancio di un dialogo strategico a livello di ministri degli Esteri per rafforzare la collaborazione bilaterale. Attraverso l'approfondimento delle relazioni con Riad, il Giappone punta a garantire alla propria economia una fornitura stabile di petrolio greggio, in un contesto globale reso incerto dalla guerra in Ucraina e dalle sue ricadute. L'Arabia Saudita punta invece ad aggiudicarsi investimenti e tecnologie avanzate dal Giappone per accelerare la propria diversificazione economica. (segue) (Git)