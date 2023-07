Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli accordi firmati a Gedda, uno riguarda lo sviluppo delle terre rare, risorse considerate essenziali per la produzione di veicoli elettrici e per far avanzare il piano di completa decarbonizzazione del Giappone entro il 2050. Il Giappone intende aiutare l'Arabia Saudita a estrarre e sfruttare anche altre risorse minerarie come il rame, il ferro e lo zinco, e il settore potrebbe prestarsi a investimenti congiunti in Paesi terzi. Il mese scorso, il Giappone ha annunciato che investirà 107,5 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni per sviluppare l'idrogeno e per accelerare la decarbonizzazione dell'economia nazionale. Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato in occasione della visita che la cooperazione di Arabia Saudita e Giappone nel settore dell'idrogeno pulito e della cattura del carbonio si intensificherà nei prossimi anni. "Le nostre relazioni con Tokyo nel campo dell'energia vanno avanti da oltre 50 anni e continuano a crescere e a diversificarsi", ha detto il ministro, aggiungendo che il Regno continuerà a “garantire la fornitura di petrolio al Giappone e a mantenere la sua posizione di partner affidabile". Mohammed bin Salman ha ricordato invece che "nel 2021, il Regno è diventato il più grande esportatore di petrolio verso il Giappone, fornendo al Paese il 40 per cento del suo fabbisogno totale". (segue) (Git)