Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse" (6)

- Un terzo memorandum, inoltre, è stato siglato dal ministero dell’Economia degli Emirati e dal ministero giapponese del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Kishida e Mohammed bin Zayed, inoltre, hanno annunciato la firma di 23 memorandum e accordi tra agenzie a istituzioni del settore pubblico e privato dei due Paesi, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, della sanità, della ricerca aerospaziale, della tecnologia e dell’ambiente, oltre che nell’ambito dei trasporti, delle infrastrutture e dell’industria. Infine, i due hanno firmato una dichiarazione congiunta sull’“azione climatica”, ossia sull’impegno ad arginare gli effetti del cambiamento climatico, tentando al contempo di combatterne le cause. Anche ad Abu Dhabi, i colloqui hanno posto l'accento sul tema della diversificazione delle relazioni economiche: dal 2020 al 2022 il volume degli scambi commerciali tra Giappone ed Emirati Arabi Uniti nei settori non petroliferi ha raggiunto il valore di oltre 954 milioni di dollari. (segue) (Git)