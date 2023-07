Giappone: Kishida conclude il primo viaggio nel Golfo Persico all'insegna della "diplomazia delle risorse" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Doha, ultima tappa del viaggio nel Golfo, Kishida ha incontrato l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro, il premier giapponese ha ribadito la promessa di agevolare la transizione dei Paesi della regione da esportatori di idrocarburi a "centri per l'esportazione di energia decarbonizzata e materiali essenziali". Dall'emiro del Qatar Kishida ha ricevuto importanti rassicurazioni in merito alle forniture di gas naturale liquefatto: l'emiro al Thani ha assicurato che Doha è "preparata" ad assicurare la regolarità delle forniture a Tokyo, nonostante la domanda globale di Gnl sia in forte crescita come alternativa meno inquinante al carbone. Lo scorso anno il Giappone è dipeso dalla Russia per il nove per cento delle proprie importazioni di Gnl, ma la guerra in Ucraina ha messo in dubbio l'affidabilità di quelle forniture, a dispetto degli importanti progetti estrattivi cui Tokyo partecipa nell'Estremo oriente russo. Tramite la visita di ieri, Kishida ha tentato di ripristinare le relazioni tra Tokyo e Doha, che negli ultimi anni si erano appannate: a dicembre 2021 Jera, una joint venture delle compagnie energetiche giapponesi Tokyo Electric Power Co. e Chubu electric Power, ha deciso di terminare un contratto con Doha per la fornitura di cinque milioni di tonnellate di Gnl annue, anticipando un calo della domanda interna. Le importazioni giapponesi di Gnl da quel Paese sono calate di conseguenza nel corso del 2022, e Doha non ha nascosto il proprio disappunto. Dallo scorso anno, però, lo scenario del mercato energetico mondiale è completamente mutato a causa del conflitto in Ucraina, e Tokyo è in corsa per ripristinare gli scambi energetici con quel Paese, dove nel frattempo è cresciuta la presenza di grandi compagnie petrolifere occidentali come ExxonMobil e TotalEnergies, e persino delle cinesi Sinopec e China National Petroleum Corp. (Git)