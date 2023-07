Ucraina: Zelensky accoglie premier irlandese Varadkar a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Irlanda Leo Varadkar è giunto a Kiev in visita ufficiale. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi terremo importanti negoziati su sicurezza, cooperazione politica, giustizia per l'Ucraina e la nostra cooperazione economica", ha scritto Zelensky su Telegram. Il presidente ha osservato inoltre che "sebbene l'Irlanda sia un Paese neutrale, questa neutralità non significa indifferenza, e questo è molto importante". Infine Zelensky ha ringraziato Dublino del sostegno all'Ucraina. (Kiu)