Roma: Perissa (Fd'I), blitz in Regione di movimento diritto abitare segue solito schema

- questa mattina il Movimento per il Diritto all'Abitare ha occupato la sede della giunta regionale "causando anche dei danni a cose. Purtroppo siamo abituati all'uso della violenza e della prepotenza come strumento per intimidire le istituzioni ma, questa volta, questo schema non attacca e non indietreggeremo di un millimetro rispetto alle nostre decisioni". E' quanto dichiara in una nota Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia e membro dell'Osservatorio Parlamentare per Roma. "Auspico che i responsabili vengano identificati e che vengano fatti decadere dalle graduatorie di alloggi ERP perché è necessario dimostrare che la violenza e le intimidazioni non possono premiare a scapito di quella moltitudine di cittadini onesti che, in lista d'attesa, non decidono arbitrariamente di danneggiare il patrimonio pubblico. Capisco che tali movimenti siano abituati ad interlocutori istituzionali deboli, pronti a piegarsi davanti alla prepotenza, ma il vento è cambiato anche in Regione Lazio. E adesso spira un vento di giustizia ed equità". (Com)