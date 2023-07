Roma: Sinistra civica ecologista, flash mob e proposte per una città più giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi Sinistra civca ecologista è stata a piazza di San Marcello "davanti all'hotel Six Senses, una struttura alberghiera di lusso che vanta il merito di coniugare il massimo comfort con la grande attenzione alla sostenibilità ambientale. In questa struttura, sebbene sia rivolta ad un pubblico di persone molto facoltose, la tassa di soggiorno è solo un poco più alta che in un normale albergo o in un agriturismo - si legge in una nota del partito -. Un'ingiustizia per le cittadine e i cittadini di Roma, che invece dovrebbe prevedere una tassazione proporzionata al lusso delle strutture turistiche. La città dei pochi, anche se green, non può essere la nostra. È solo un esempio delle cose che vogliamo cambiare per il futuro di questa città. Non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale. Per Roma - conclude la nota - vogliamo una politica che sia motore di un rilancio in grado di rispondere alle disuguaglianze sociali, alla transizione ecologica, ai diritti civili e alle politiche di genere nella direzione del decentramento e della città policentrica. Di questo è di altro parleremo venerdì nell'incontro 'Ambizione Roma. Dalla questione sociale al rilancio della città' insieme al sindaco Roberto Gualtieri, a sindacati, associazioni, comitati e a tutte le cittadine e i cittadini che vorranno partecipare". (Com)