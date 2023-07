Casa: Rocca, ogni settimana sgombero di 3-4 alloggi occupati, tolleranza zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni settimana a Roma "vengono sgomberati 3-4 alloggi occupati abusivamente e di questo ringrazio il prefetto. Si procede piano, compatibilmente con la disponibilità della forza pubblica, ma inesorabilmente e stiamo cominciando dalle famiglie criminali a Tor Bella Monaca e Ostia che occupano abusivamente immobili dell'edilizia residenziale pubblica". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. "Mi arrivano voci di veri e propri racket all'interno di questi immobili. Lì la tolleranza sarà zero", ha aggiunto Rocca. Per quanto riguarda le famiglie che abitano abusivamente da generazioni in queste case e che hanno superato i redditi per una casa popolare, Rocca ha ribadito che "chi ha redditi importanti si deve trovare un affitto sul mercato privato e non certo ai prezzi dell'edilizia residenziale pubblica e lasciare quegli immobili. Quindi, di sicuro non continuerò con questa politica di cedere a cifre ridicole e a persone con redditi significativi gli immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica. Io non gliele venderò, se ne devono andare - ha sottolineato Rocca -. Io devo liberare questi immobili e per fare spazio a chi non ha i soldi per pagare l'affitto a canoni di mercato", ha concluso Rocca.(Rer)