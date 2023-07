Agroalimentare: Fregolenti (Az-Iv), su ddl carne coltivata Azione si astiene, Italia viva a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questa legge il Gruppo si divide. La componente Azione si asterrà perché non ci sono assicurazioni sul divieto alla ricerca, mentre Italia viva, che vede invece in questo provvedimento assicurazioni e tutela della ricerca italiana, vuole difendere il made in Italy, gli agricoltori e sostenere i nostri 600 mila allevatori italiani. Per questo voterà a favore di un divieto a una cosa che ancora non conosciamo e non sappiamo che conseguenze potrebbe avere". Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice Silvia Fregolent durante le dichiarazioni di voto alla legge sul divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. "Noi pensiamo - ha spiegato la senatrice di Italia viva - che debba essere tutelato un settore, quello dell' agroalimentare, che vale 60 miliardi di export. Vogliamo difendere l'economia di montagna. Poi, un giorno, se scopriremo grazie ai progressi della ricerca italiana che questa carne è carne e non provocherà danni alla salute, lasceremo che il consumatore scelga se salvare l'allevatore o un laboratorio chimico. Oggi io scelgo l'allevatore". (Rin)