Turismo: Roscioli (Federalberghi Roma), assoluta contrarietà ad aumento tassa di soggiorno

Federalberghi Roma esprime ferma e assoluta contrarietà all'aumento del contributo di soggiorno nelle strutture ricettive della Capitale, in un momento che vede il turismo di Roma tornare ad eccellere, grazie anche al costante impegno profuso dall'Assessorato al Turismo e Grandi eventi in risposta ad anni di tragica crisi dovuta al Covid e all'aumento dei costi energetici, è assurdo che lo stesso Comune proponga un'iniziativa che non potrà avere altro effetto che riportarlo in basso. È quanto si legge in una nota dell'associazione di categoria. Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: "Da un anno a questa parte il turismo di Roma è tornato a creare occupazione, Pil e indotto superando ogni competitor anche in ragione dell'eccezionale sforzo dell'Assessore Onorato, teso a riportare in città concerti ed eventi di ogni tipo ed enorme richiamo: che senso ha vanificare tutto questo lavoro con un'iniziativa che toglie nuovamente competitività alla nostra città sul mercato nazionale ed internazionale? Un circolo virtuoso viene tramutato in vizioso per cieche ragioni di bilancio, ma nei fatti sarà l'intera cittadinanza a pagarne lo scotto".