Turismo: Roscioli (Federalberghi Roma), assoluta contrarietà ad aumento tassa di soggiorno (2)

- "Mentre tutto il mondo parla della nostra mancanza di servizi, dalla raccolta rifiuti, alla carenza di mezzi pubblici, alla mancanza di taxi - prosegue Roscioli - diventiamo leader in Europa per la tassazione ai turisti: sommando al contributo di soggiorno la tassa sui bus turistici, che da sola vale già milioni di euro, prendiamo infatti sotto forma di tributi dalle tasche dei nostri visitatori l'equivalente del 20% circa del Pil che produce il settore a Roma. Una percentuale incredibile, così come è incredibile il dato di fatto che mentre gli investimenti sul turismo di alta gamma si susseguono con nuove aperture, si scelga ora di penalizzare maggiormente proprio i 5 stelle. I turisti portano ricchezza e aumento degli introiti, anche attraverso le tasse degli imprenditori: spostare il peso sulla bilancia guardando solo al presente dimostra miopia e mancanza di visione complessiva". (segue) (Com)