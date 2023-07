Tunisia: Fronte salvezza, preoccupante l'ambiguità del memorandum d'intesa con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte di salvezza nazionale in Tunisia, alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al presidente della Repubblica, Kais Saied, ha espresso preoccupazione riguardo l'ambiguità e la serietà dell'accordo sull'immigrazione incluso nel memorandum d'intesa firmato nel palazzo presidenziale di Cartagine, lo scorso 16 luglio. Lo si apprende da un comunicato diffuso sulla pagina Facebook ufficiale del Fronte di salvezza nazionale, in cui si sottolinea che tale memorandum, firmato dalla premier italiana, Giorgia Meloni, dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e dal primo ministro olandese, Mark Rutte, con il presidente Saied, rende la Tunisia una "guardia delle frontiere europee per i flussi migratori" mediante un "impegno esplicito ad accogliere i migranti tunisini rimpatriati dall'Europa". Secondo il Fronte, dunque, la Tunisia ha ricevuto solo "promesse generiche per l'integrazione economica e sociale dei migranti". Nel comunicato si legge infatti che il tema principale del memorandum è l'immigrazione, oltre a qualche accordo generico sulla cooperazione economica a medio e lungo termine, ma "mancano misure concrete per la sua attuazione e l'Unione Europea non ha assunto alcun impegno finanziario. Inoltre, aggiunge il Fronte, l'accordo non tiene nella dovuta considerazione la crisi finanziaria in Tunisia e non suggerisce soluzioni per risolverla. (segue) (Tut)