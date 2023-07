Tunisia: Fronte salvezza, preoccupante l'ambiguità del memorandum d'intesa con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato, inoltre, si legge che il Fronte condanna l'atteggiamento dell'Unione Europea, che non tiene conto delle questioni legate alla democrazia, alla libertà e ai diritti umani, dimostrando disprezzo per la crisi politica che minaccia la stabilità del Paese. La coalizione di opposizione ha quindi respinto quanto previsto dal memorandum, definendolo "squilibrato" poiché "sacrifica la democrazia come elemento del partenariato tra Tunisia ed Europa". Inoltre, trasforma la Tunisia in una sorta di "guardia marittima" dell'Unione Europea,per gestire in sicurezza la questione migratoria. Nel comunicato, infine, il Fronte rivolge aspre critiche al presidente della Tunisia, Kais Saied, per aver accettato di firmare "un accordo offensivo" senza aver condotto un dialogo nazionale al riguardo e senza aver informato la popolazione sul suo contenuto. "L'accordo non affronta la crisi finanziaria e ignora il pericolo di un possibile collasso imminente del Paese", conclude il comunicato. (Tut)