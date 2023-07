Roma: presidente Municipio VIII, Rocca non torni indietro su rigenerazione Casal de Merode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "batta un colpo sull'emergenza abitativa. La rigenerazione di via Casal De Merode è un progetto importante, avviato e pronto a partire per riqualificare e dare risposta a famiglie che attendono da anni e ovviamente abbiano i requisiti per reclamare un diritto finora negato. In questi anni situazioni complesse sono state affrontate senza l'uso della Forza Pubblica, non torniamo indietro oggi". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "In questo momento decine di famiglie attendono una interlocuzione con la Regione sulle prospettive future - aggiunge -. La Regione Lazio assieme a Comune di Roma, Municipi e prefettura apra un tavolo sull'emergenza abitativa stabile su cui costruire risposte e non butti all'aria un lungo lavoro che deve continuare per il rilancio e la riqualificazione dell'edilizia popolare a Roma quanto per progetti ormai avviati come Casale de Merode a Tormarancia. Non torniamo a una stagione dove alla richiesta di un diritto si risponde solo con la repressione. Sulla casa servono ascolto e risposte, non azzerare tutto per non fare niente".(Com)