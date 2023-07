Fvg: assessore Funzione pubblica, soddisfatti per firma contratto collettivo personale non dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione per la firma del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2019-21 l’assessore regionale alla Funzione pubblica del Friuli Venezia Giulia, con delega al Personale, Pierpaolo Roberti. Il documento è stato firmato oggi nel palazzo della Regione a Udine dalla delegazione del personale e dai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl. “Ringrazio la delegazione trattante e le parti sindacali per un risultato che porterà benefici a oltre 15 mila dipendenti del comparto unico della Regione”, ha detto Roberti. Tra le novità dell’accordo, l'adeguamento delle indennità per la Polizia locale, le indennità per contrastare la mancanza di personale nei Comuni più piccoli, l'aumento del tabellare per tutti i lavoratori, l'aggiornamento della disciplina del lavoro accessorio e la cessione solidale delle ferie. Con l'ultima legge di stabilità la Regione ha inoltre destinato circa 3 milioni di euro per adeguare lo stipendio dei dipendenti comunali a quello del personale regionale. “Abbiamo già provveduto a rinnovare la delegazione trattante – ha annunciato l’assessore – per poter avviare il confronto sul contratto relativo alle annualità 2022-24”. (Frt)