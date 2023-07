Difesa: Soccodato (Mbda), molto soddisfatti che anche l’Aeronautica Militare italiana abbia scelto il Samp/T Ng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Mbda Italia "siamo molto soddisfatti che anche l’Aeronautica Militare italiana abbia scelto il Samp/T Ng per la difesa aerea di medio e lungo raggio. Questo conferma le caratteristiche avanzate e performance di un sistema altamente evoluto - grazie al nuovo missile Aster B1NT di Mbda e al nuovo radar Kronos Grand Mobile HP di Leonardo - che assicurerà all’Aeronautica Militare totale sinergia operativa con il resto delle Forze Armate italiane, garantendo sovranità tecnologica all’Italia, nonché la più efficace protezione del territorio e della popolazione". Lo ha sottolineato Giovanni Soccodato, Mbda executive group director sales & business development e managing director di Mbda Italia, commentando la firma tra Occar ed Eurosam dell'emendamento del contratto Fsaf-Paams Sustainment & Enhancement (S&E) per l'approvvigionamento di sistemi terrestri di difesa aerea di nuova generazione Samp/T Ng per l’Aeronautica Militare italiana.(Rin)