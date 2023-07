Demanio: Albano (Mef), valorizzazione patrimonio pubblico al centro operato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, per la prima volta, alla Camera dei Deputati è stato presentato il Rapporto Annuale dell'Agenzia del Demanio sul patrimonio immobiliare dello Stato. I beni dello Stato, da detrattori ambientali, devono diventare un fattore di sviluppo economico imprescindibile. Il Governo, in una visione sistemica, ha messo in atto numerosi ed importanti progetti di valorizzazione e di rigenerazione urbana ad alto impatto su tutto il patrimonio pubblico, anche demaniale, in chiave green e sostenibile, con criteri Esg, che evitano il consumo di nuovo suolo e hanno un effetto positivo sul Pil. Quest'azione, che vede coinvolte anche importanti collaborazioni con le principali università italiane e con il settore privato, rappresenta un significativo volano di sviluppo economico che va nella direzione di aumentare il valore del patrimonio pubblico, contenere i costi dei fitti passivi e ridurre il debito pubblico". Lo sottolinea in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano con delega alla valorizzazione del patrimonio pubblico e ai rapporti con l'Agenzia del demanio.(Rin)