Agroalimentare: senatori Azione, astenuti su ddl cibi sintetici, governo mira a impedire anche ricerca

- "I senatori di Azione si sono astenuti sulla legge relativa alla proibizione dei cibi sintetici. Siamo contrari alla produzione, alla commercializzazione e al consumo di cibi sintetici fino ad un dimostrazione scientifica della loro salubrità (principio di precauzione), ma non alla ricerca applicata, che non trova alcun riferimento nella legge presentata dalla maggioranza. Ad un emendamento in tal senso è stato dato parere negativo dalla maggioranza. E' chiaro dunque l'intento del governo di impedire anche la ricerca. Riteniamo folle che per pregiudizi antiscientifici e approcci ideologici si impedisca all'Italia di partecipare alla ricerca scientifica relativa ad un nuovo importante settore produttivo. Peraltro a favore della ricerca si sono espresse tutte le associazioni di categoria". Lo chiariscono in una nota i senatori di Azione. (Com)