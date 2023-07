Grecia: ministro di Stato Voridis su incendi, priorità è protezione vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La priorità in Grecia, in cui da giorni imperversano incendi boschivi, rimane la protezione delle vite umane, successivamente si cercano di limitare i danni materiali. Lo ha detto il ministro di Stato greco, Makis Voridis, all’emittente televisiva “Skai Tv”. “Fortunatamente, finora non ci sono state vittime. Ora abbiamo una gestione migliore degli incendi e lo stato della Protezione civile è migliorato”. Il ministro ha osservato che “in alcuni tipi di boschi, a meno che gli incendi non vengano spenti immediatamente, le operazioni diventano estremamente difficili, soprattutto se ci sono forti venti”. Commentando la situazione nell’Attica orientale, Voridis ha spiegato che “otto case sono state completamente distrutte dalle fiamme, mentre altre 22 sono state gravemente danneggiate”.(Gra)