Campania: Nappi (Lega), lavori al palo su riqualificazione linea dismessa Rfi

- "Al palo i lavori per la riqualificazione della linea dismessa Rfi Cancello-Torre Annunziata, che attraversa i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata. Le opere per riconvertirla in piste ciclabili, fissate ben 4 anni fa nell'ambito dell'accordo tra Regione Campania e Comune di San Giuseppe Vesuviano in qualità di ente capofila, risulterebbero sospese a tempo indeterminato. Inoltre, per quel che riguarda la tratta dismessa che attraversa il territorio di Torre Annunziata, verserebbe nel degrado e nell'abbandono totale, tanto da essere diventata una vera e propria 'bomba ecologica' che minaccia la salute dei cittadini. Per fare il punto sullo stato dei lavori, la cui sospensione e i cui ritardi rischiano di mandare in fumo 9 milioni di euro (fondi previsti nel 'Patto per lo Sviluppo della Regione Campania), ho presentato apposita interrogazione consiliare. Non vorremmo trovarci davanti a un nuovo caso di spreco di soldi pubblici per l'immobilismo e l'incapacità della Regione". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)