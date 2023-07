© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita - La Corte costituzionale della Thailandia ha sospeso oggi Pita Limjaroenrat, leader progressista del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti) che ha vinto le elezioni parlamentari del 14 maggio scorso. Proprio oggi le due camere del parlamento avrebbero dovuto votare per la seconda volta la candidatura del leader progressista a primo ministro. La Corte ha stabilito la sospensione di Pita in attesa di esprimersi in merito alla sua eleggibilità, sulla base di un ricorso presentatole dalla Commissione elettorale. Quella di Pita, che gode di una solida maggioranza alla Camera, è al momento l'unica candidatura a primo ministro, ma il leader progressista sconta la convinta opposizione delle formazioni politiche conservatrici vicine alle forze armate, che pur avendo subito una netta sconfitta alle urne possono contare sui 250 seggi non elettivi del Senato, di nomina militare. (segue) (Res)