- Cina-Usa: Kerry a vicepresidente Han, questione climatica sia indipendente dalla politica - Il cambiamento climatico è una "minaccia universale" che dovrebbe essere gestita separatamente dalle questioni diplomatiche. Lo ha detto oggi l’inviato presidenziale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, al termine di un incontro con il vicepresidente della Cina, Han Zheng, a Pechino. Facendo riferimento alle controversie tra Cina e Usa, Kerry ha affermato che la questione climatica dovrebbe essere trattata come una problematica “indipendente”, che dovrebbe essere risolta con uno sforzo collettivo da parte delle maggiori economie mondiali. "Abbiamo la capacità di fare la differenza sul fronte climatico”, ha dichiarato Kerry durante l’incontro con Han presso la Grande sala del popolo di Pechino. "Se riuscissimo a cooperare in vista della Cop28 - la ventottesima Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al via negli Emirati Arabi Uniti il prossimo novembre - avremo l'opportunità di poter fare una profonda differenza su questo tema”, ha aggiunto l’inviato statunitense. (segue) (Res)