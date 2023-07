Fvg: Coordinamento pensionati autonomi, nove priorità per il sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivazione delle case di comunità impiegando i fondi Pnrr, un rapporto più equilibrato ed integrato tra pubblico e privato, riduzione dei tempi per accedere alle liste d'attesa e socio-sanitarie, decongestionamento dei pronto soccorso, rafforzamento del personale socio-sanitario, diffusione dei centri diurni, potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, sviluppo delle rsa per renderle più aperte alla famiglia e ai volontari, investimento nelle competenze di carattere organizzativo e potenziamento della telemedicina. Sono le nove priorità per il sistema socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia che il Cupla Fvg, il Coordinamento unitario pensionati lavoratori autonomi, ha consegnato oggi al consigliere regionale Carlo Bolzonello, presidente della III commissione in Consiglio regionale competente in materia socio-sanitaria. “Sono priorità ricomprese anche nella Carta per i diritti delle persone anziani e i doveri della comunità, stilata dalla commissione per la riforma dell'assistenza agli anziani istituita presso il ministero della Sanità e che noi riteniamo essere fondamentali”, spiega il presidente dell’associazione che riunisce 80 mila pensionati, Pierino Chiandussi. “Si tratta di questioni che abbiamo messo a fuoco con un lungo e importante lavoro di confronto con il territorio e sottoposto all'attenzione della Regione in più occasioni e con spirito costruttivo”. (Rev)