Imprese: Unioncamere, più di 110.000 enti si sono iscritti al Registro Unico del Terzo Settore

- Sono 111.552 gli enti che risultano iscritti al Runts alla data del 6 luglio, di cui poco meno di 69.000 sono trasmigrati, ovvero enti precedentemente iscritti ai Registri regionali del Volontariato e della Promozione sociale. Vi sono poi più di 24.000 imprese sociali i cui dati sono stati condivisi con il Runts dalla sezione speciale del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio; e infine compaiono quasi 19.000 “nuovi” Ets che si sono iscritti al Runts a partire dal novembre 2021. Da osservare la originale composizione di questi nuovi iscritti: una parte sono enti effettivamente nati dopo l’avvio della riforma; un’altra è rappresentata da soggetti che hanno deciso di “emergere”, ovvero che non erano mai stati iscritti ad alcun registro pubblico; infine, una terza parte è composta da organizzazioni che si erano iscritte a qualche albo settoriale o territoriale e che hanno deciso di “fare il salto” al Registro Unico. Dunque, dopo meno di due anni, il Runts entra in una fase di maturità e, poco alla volta, diventa una vera e propria “anagrafe” degli Enti del terzo settore così come definiti dal Codice del Terzo Settore del 2017. (segue) (Com)